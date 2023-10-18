Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
БІЛОРУСЬ перевірить БОЄГОТОВНІСТЬ армії | ГУЧНИЙ СКАНДАЛ у Харкові | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Ситуація на Таврійському напрямку;
– Охорона кордону з Білоруссю;
– Екс-президент Мотор січі постане перед судом;
– Скандал із МСЕК у Харкові;
– Відбудова у Миколаєві;
– Барбершоп на передовій.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:30 (18.10.2023).
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