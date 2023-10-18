БІЛОРУСЬ перевірить БОЄГОТОВНІСТЬ армії | ГУЧНИЙ СКАНДАЛ у Харкові | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Ситуація на Таврійському напрямку;

– Охорона кордону з Білоруссю;

– Екс-президент Мотор січі постане перед судом;

– Скандал із МСЕК у Харкові;

– Відбудова у Миколаєві;

– Барбершоп на передовій.

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