Білорусь уперше не запросила російських спостерігачів на вибори

Росія не направлятиме своїх спостерігачів на вибори президента Білорусі, які відбудуться цієї неділі. Голова російської ЦВК Елла Памфілова пояснила, що вони не отримали традиційного офіційного запрошення.

Ще одна причина – пандемія коронавірусу. За словами Памфілової, у білоруської влади доволі специфічне ставлення до небезпечної хвороби, тож не хочуть ризикувати.

В Білорусі, за три дні до президентських виборів, ситуація загострюється. Напередодні правоохоронці зірвали два мітинги головної суперниці Лукашенка, опозиціонерки Світлани Тихановської.

Окрім того, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про спробу “організувати бійню в центрі Мінська” і що на це були направлені мільярдні ресурси, щоб дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів. Про це він сказав в Посланні білоруському народу і Національним зборам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.