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Білоруські мітингувальники лікуються у Польщі і розповідають про побиття

На вулицях Мінська досі не припиняються протести. Учасниці, насамперед, вимагають чесних розслідувань фактів насилля над протестувальниками. Усі були одягнуті у біло-червоні  сукні, прапори чи шарфи. Білоруські жінки не раз пробивали ОМОНівські ланцюги.

Така загартованість прийшла після агресії правоохоронців проти громадян Білорусі, які вимагали чесних виборів в країні.

Міжнародні видання вже назвали протести білоруських жінок м’якою силою. Мітингують білоруски різного віку. Дедалі менше з них залишаються вдома.

Поки жінки пішли захищати від агресії чоловіків, чимало білоруських мітингувальників на безкоштовному лікуванні у Польщі. Їм надали гуманітарну візу. Там вони розповідають, як поводили себе силовики під час протестів у Білорусі після сфальсифікованих виборів 9 серпня, та яких травм завдали громадянам. Наприклад, Олексія били лише за те, що відмовився віддати телефон силовикам.

Тим часом Євросоюз запроваджує санкції проти 20 білоруських високопосадовців. Їх вважають причетними до фальсифікації виборів і насильства щодо протестувальників. Хто у цьому списку – обговорювали міністри закордонних справ країн Євросоюзу, і його будуть поповнювати.

Сьогодні (30 серпня) ж білоруси підготували святковий марш на честь дня народження Лукашенка та продовжать вимагати його відставки. По всій країні плануються мирні акції за мир та незалежність.

Щоденні протести в Білорусі супроводжуються затриманнями людей і журналістів.

Щонайменше три людини загинули і сотні були поранені у результаті зіткнень між протестувальниками і силовиками. Близько 7 тис. осіб були заарештовані.

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