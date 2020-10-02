Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Ми рекомендуємо

Білоцерківська компанія виграла тендер на поставку аудіоапаратури на Каннський фестиваль

Каннський кінофестиваль входить до п’ятірки наймасовіших подій кіноіндустрії. Його організатори підходять до вибору апаратури вкрай серйозно. Тендер на забезпечення звуку для культового фестивалю виграла українська компанія.

Свій бізнес двоє братів із Білої Церкви розпочали ще понад 10 років тому. Тоді мало хто вірив, що створення аудіообладнання може бути успішним.

Дивіться: Українські добрива та ІТ-технології. Секрети успіху зеленої ферми на Київщині

Буремного 2014 року власникам цього бізнесу потрібно було зробити вибір – виготовляти продукт середньої якості та з помірною ціною чи зазіхнути на преміум сегмент. На свій страх і ризик – обрали друге. Тепер про цього українського виробника знає увесь світ.

На виробництві працюють понад 150 людей. Оскільки бізнес сімейний – власники особисто знайомі з кожним робітником. Вимоги суворі – тут кожен відповідальний за якість товару. Дотримуються й еко-стандартів.

Сукупність усіх факторів зробили цю невеличку компанію абсолютним фаворитом серед тих, хто забезпечує звучання світових зірок, під їхню акустику виступали легендарні Глен Х’юз з Deep Purple, Сі Сі Кетч чи Ліз Мітчел з Boney M. Окрім цього, тут виготовляють професійну апаратуру для кінотеатрів.

Білоцерківські саббуфери забезпечують якісний звук лише у двох українських кінозалах. А от за кордоном цю техніку оцінили краще. Акустичне обладнання українців відтепер використовуватимуть навіть на Каннському кінофестивалі.

На підприємстві кажуть, що аби бути актуальними, потрібен штат талановитих інженерів. А висококваліфікованих фахівців в Україні бракує. Тож співпрацюють з кафедрою акустики столичного політеху. Допомагають скласти сучасний курс, забезпечити навчальний заклад необхідним обладнанням, а випускників – робочими місцями.

Кредити для бізнесу

Програма Доступні кредити 5-7-9% для малого та середнього бізнесу буде продовжена у 2021 році без змін, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Американської торговельної палати (ACC).

За його словами, про це просять підприємці, і для цього є об’єктивні причини.

Зокрема, як зазначив глава уряду, деякі бізнесмени отримали кредити лише у вересні, коли до кінця року залишається кілька місяців.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Більшість шахтарів КЗРК припинили страйк – профспілка
Більшість шахтарів КЗРК припинили страйк – профспілка
Електронні чеки в Україні: як зміниться торгівля для бізнесу
Електронні чеки в Україні: як зміниться торгівля для бізнесу
На КЗРК прибутки менші, витрати вищі, а людей на шахтах більше — експерт
На КЗРК прибутки менші, витрати вищі, а людей на шахтах більше — експерт
Програму Доступні кредити 5-7-9% продовжать у 2021
Програму Доступні кредити 5-7-9% продовжать у 2021
Адміністрація КЗРК заявила про вимушену зупинку підприємства
Адміністрація КЗРК заявила про вимушену зупинку підприємства
Україна лідирує у сфері використання криптовалют
Україна лідирує у сфері використання криптовалют
Хочеш вижити – ризикуй. Історія кондитерок, які зберегли бізнес при пандемії
Хочеш вижити – ризикуй. Історія кондитерок, які зберегли бізнес при пандемії
Індивідуальні умови для бізнесу: як METRO допомагає підприємцям під час пандемії
Індивідуальні умови для бізнесу: як METRO допомагає підприємцям під час пандемії

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка