Білоцерківська компанія виграла тендер на поставку аудіоапаратури на Каннський фестиваль

Каннський кінофестиваль входить до п’ятірки наймасовіших подій кіноіндустрії. Його організатори підходять до вибору апаратури вкрай серйозно. Тендер на забезпечення звуку для культового фестивалю виграла українська компанія.

Свій бізнес двоє братів із Білої Церкви розпочали ще понад 10 років тому. Тоді мало хто вірив, що створення аудіообладнання може бути успішним.

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Буремного 2014 року власникам цього бізнесу потрібно було зробити вибір – виготовляти продукт середньої якості та з помірною ціною чи зазіхнути на преміум сегмент. На свій страх і ризик – обрали друге. Тепер про цього українського виробника знає увесь світ.

На виробництві працюють понад 150 людей. Оскільки бізнес сімейний – власники особисто знайомі з кожним робітником. Вимоги суворі – тут кожен відповідальний за якість товару. Дотримуються й еко-стандартів.

Сукупність усіх факторів зробили цю невеличку компанію абсолютним фаворитом серед тих, хто забезпечує звучання світових зірок, під їхню акустику виступали легендарні Глен Х’юз з Deep Purple, Сі Сі Кетч чи Ліз Мітчел з Boney M. Окрім цього, тут виготовляють професійну апаратуру для кінотеатрів.

Білоцерківські саббуфери забезпечують якісний звук лише у двох українських кінозалах. А от за кордоном цю техніку оцінили краще. Акустичне обладнання українців відтепер використовуватимуть навіть на Каннському кінофестивалі.

На підприємстві кажуть, що аби бути актуальними, потрібен штат талановитих інженерів. А висококваліфікованих фахівців в Україні бракує. Тож співпрацюють з кафедрою акустики столичного політеху. Допомагають скласти сучасний курс, забезпечити навчальний заклад необхідним обладнанням, а випускників – робочими місцями.

Кредити для бізнесу

Програма Доступні кредити 5-7-9% для малого та середнього бізнесу буде продовжена у 2021 році без змін, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Американської торговельної палати (ACC).

За його словами, про це просять підприємці, і для цього є об’єктивні причини.

Зокрема, як зазначив глава уряду, деякі бізнесмени отримали кредити лише у вересні, коли до кінця року залишається кілька місяців.

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