Більш агресивний і довго лікується: що відомо про британський штам Covid-19 в Україні

В Україні вирує британський штам коронавірусу. Цю інформацію підтверджують генетики Інституту молекулярної біології.

Мутований штам дослідили зі зразків хворих з Прикарпаття та Києва. Вочевидь, саме цей штам і спричинив нинішню третю хвилю епідемії. Відомо, що мутований вірус агресивніший, ніж його попередник, він важче протікає, довго лікується і викликає тромбози.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, британський штам Covid-19 помолодшав. Він вражає більше молодих людей віком 30-40 років. Хворі – важкі, адже вірус вражає не лише легені, а й нирки, центральну нервову систему а також печінку.

Про потенційну небезпеку нової мутації коронавірусу влада Великої Британії заявила на початку зими. Тоді приблизно 70% нових заражень у Лондоні припадало саме на новий штам. Українські зразки у січні відправляли для дослідження в європейські лабораторіі ВООЗ, але результат чекали півтора місяці.

Аби у подальшому уникнути масового інфікування агресивними штамами, українські вчені за п’ять днів готові їх виявляти. Але аби дослідити один зразок, потрібно 10 тис. грн.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що у британського штаму дуже короткий інкубаційний період, який становить один-три дні. Також, за його словами, безсимптомний перебіг хвороби фактично не фіксується.

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