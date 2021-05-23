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Факти / Відео / Україна

Більше 5 км перешкод: як морські піхотинці виборюють право на бірюзовий берет

У морської піхоти України є головний символ, право на носіння якого ще треба виборювати. Берет кольору морської хвилі моряки отримують після подолання смуги перешкод.

Вона важка фізично та психологічно. Більше 5 км з десантуванням з човна на воду, пробіжка мокрими у повній амуніції, віджимання, штовхання БТРу та ще й тактика ведення бою.

Так у Олешківських пісках більше 800 моряків виборювали право на звання морського піхотинця і бірюзовий берет.

Навчання резервістів на Чернігівщині

У різних регіонах України тривають навчання територіальної оборони. Так, двотижневі тренінги пройшли резервісти й охочі на Чернігівщині. Таким чином готують людей до можливого загострення ситуації з боку Росії.

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