Більше 5 км перешкод: як морські піхотинці виборюють право на бірюзовий берет
У морської піхоти України є головний символ, право на носіння якого ще треба виборювати. Берет кольору морської хвилі моряки отримують після подолання смуги перешкод.
Вона важка фізично та психологічно. Більше 5 км з десантуванням з човна на воду, пробіжка мокрими у повній амуніції, віджимання, штовхання БТРу та ще й тактика ведення бою.
Так у Олешківських пісках більше 800 моряків виборювали право на звання морського піхотинця і бірюзовий берет.
Навчання резервістів на Чернігівщині
У різних регіонах України тривають навчання територіальної оборони. Так, двотижневі тренінги пройшли резервісти й охочі на Чернігівщині. Таким чином готують людей до можливого загострення ситуації з боку Росії.
2021-05-23
Теги: Військові навчання, Морська піхота