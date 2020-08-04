Більше моторошних справ та нова героїня. Стартували зйомки серіалу Розтин покаже 2

Телеканал ICTV розпочав зйомки нового сезону судово-медичного детективу Розтин покаже. Після дворічної перерви історія про детективне бюро, яке знаходить злочинців за допомогою судмедекспертизи, зазнає кардинальних змін.

У другому сезоні глядачів чекають модернізовані декорації, набагато моторошніші справи, а основне – з’явиться нова головна героїня.

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Нову героїню зіграє відома акторка Ольга Гришина. Жодних подробиць своєї ролі перед зйомкою вона не розповідає, боїться наврочити.

А ось її партнер Артемій Єгоров у жодні забобони не вірить. Він, як і у першому сезоні, гратиме слідчого Олега Гончара. Завдяки судмедексперту саме він знаходить вбивцю за найдрібнішими слідами, залишеними на тілі жертви.

До зйомок другого сезону актор готувався серйозно. Навіть набрав додаткові кілограми.

Серйозно до знімального процесу підійшла і режисерська група. Кажуть, що аби сюжет виглядав більш реалістичним – радилися з кваліфікованими експертами.

У новому сезоні замінили основні декорації, побудували морг, сучасну лабораторію і цілий слідчий ізолятор. А от чи побачимо ми Катерину Малікову в нових серіях, сценаристи тримають в інтризі.

У новому сезоні обіцяють 28 захопливих серій, але дату прем’єри поки не розголошують.

Серіал Спіймати Кайдаша

На телеканалі СТБ восени 2020 року покажуть розширену версію серіалу Спіймати Кайдаша, знятого за мотивами повісті Івана Нечуй-Левицького.

Його показ навесні викликав небувалий резонанс. Все літо творців серіалу просили зробити продовження або повторний показ, тому на прохання глядачів вони вирішили показати режисерську версію – з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ.

Сценаристом проекту виступила Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннером проекту. Одні з головних ролей зіграли зірка Кріпосної Тарас Цимбалюк та Кіборгів – Віктор Жданов.

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