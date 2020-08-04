Більше немає місць для хворих на Covid-19: ситуація в Івано-Франківських лікарнях

В Івано-Франківську в реанімаціях двох центральних лікарень, де лікують хворих на Covid-19, більше немає вільних місць. Нині там 294 пацієнти з пневмонією. У важкому стані – 18, двоє людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Обласний центр входить до помаранчевої зони, і тут спостерігається висока летальність, за період карантину померло 56 людей – це майже 5% від усіх хворих.

У Луцьку, який віднесений до червоної зони, частина лікарів запевняє, що це є абсолютно виправданим кроком. Зокрема, за словами керівника пульмонології обласної лікарні – у його відділенні всі ліжка зайняті. Водночас головлікарі інших двох медзакладів міста переконують, що в них наповненість трохи більше 50%.

У липні на Івано-Франківщині після весільного застілля виявили коронавірус у семи гостей. Про спалах Covid-19 у місті Городенка повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

За декілька днів після весілля до лікарів звернулися 14 гостей, половині з яких підтвердили коронавірус. Всього на весіллі було 44 людини.

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