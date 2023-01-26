Більше важкого озброєння: світові політики закликають посилити підтримку України!

Світові лідери дотримуються думки, що президент РФ Володимир Путін не змінив планів і продовжує зазіхати на суверенітет України. Тому наша країна має отримати більше важкого озброєння від партнерів, щоб відбити новий наступ, який, вочевидь, планують російські загарбники.

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю німецьким журналістам заявив, що Україні треба надати більше танків та іншої зброї.

– Ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. Що ми знаємо, так це, якщо ви хочете миру завтра, то маєте підтримати Україну сьогодні. Це звучить дивно, але шлях до миру лежить через постачання зброї, – зазначив Єнс Столтенберґ.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич вважає, що зброя Україні – це головна умова повернення миру до Європи.

– Український народ зазнав жахливих страждань і продовжує стійко та мужньо протистояти несправедливості. Час сплачувати рахунки. Ми в боргу перед Україною і маємо гарантувати їй фундаментальні права та європейське майбутнє. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки потрібно, – заявила Пейчинович-Бурич.

Зі свого боку, Швеція закликає Євросоюз та інші країни світу надати Україні всю допомогу, необхідну для перемоги.

Шведський міністр закордонних справ Тобіас Біллстрьом заявив, що зараз треба посилити зусилля й допомагати Україні політично, фінансово, гуманітарно та, звісно, військово. Очільник шведського МЗС вважає, що перемовини з Росією можна буде вести тільки після її поразки на полі бою.

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