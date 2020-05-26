Більше велосипедів та вечірки в басейні – як США виходять з карантину

У Вашингтоні і Нью-Йорку метро не закривали, але людей дуже мало. Вашингтонське метро ретельно миють хімікатами, а у Нью-Йорку очищують вагони ультрафіолетовим світлом, а люди намагаються уникати громадського транспорту і пересідають на велосипеди.

Втім, оскільки більшість містян працюють дистанційно, столичне метро, навіть в годину пік порожнє. Тому тримати дистанцію тут не проблема.

У вихідні, які вважають офіційним початком літа у США, десятки тисяч американців, здається, забули про загрозу коронавірусу. Посадовцям у сфері охорони здоров’я довелося нагадувати громадянам: пандемія досі не під контролем.

Натовпи людей заповнили пляжі у Джорджії, Флориді та Вірджинії. Більшість без масок і рідко дотримуючись безпечної дистанції. І саме в цих штатах кількість нових випадків інфікування нині йде вгору. А штат Міссурі відзначився масштабною вечіркою у басейні, яку відвідали сотні людей.

У мегаполісі, як і загалом у США велосипедний бум. Продажі байків в середньому по країні зросли вдвічі.

Факти ICTV раніше писали про особливості телемедицини в США.

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