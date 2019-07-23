Більше жінок і молоді: якою буде нова Верховна Рада

Верховна Рада, схоже, встановить кілька рекордів. Вперше в історії України там буде монобільшість – у партії Слуга народу. Також у парламент прийде неймовірна кількість абсолютно нових депутатів, які ніколи не були у цих кріслах – три четвертих від усього складу. А ще в залі під куполом сидітиме більше жінок – кожна п’ята з депутатів. Це вдвічі більше ніж минулого скликання.

Найбільше представниць прекрасної половини людства буде у фракції Голос і це, на думку кандидатки у народні депутати Юлії Клименко, має значно покращити роботу нової Ради.

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Як працювати парламентарем без досвіду роботи у політиці добре знає колишня журналістка і громадський діяч Світлана Заліщук. У 2014 році вона разом з іншими колегами без вагань пішла у депутати. І хоча у нову Раду вона потрапити не змогла, як і раніше залишається оптимісткою. Каже – головне бажання, уміння і внутрішні моральні переконання.

Активно готується до роботи у новій Раді і наймолодший кандидат у депутати Святослав Юраш. 23-річний юнак вже має за плечами чималий досвід комунікацій. Під час Революції Гідності заснував Міжнародний центр Майдану та семимовний медіаресурс EuromaidanPR. У 2014 році працював журналістом на окупованій території Донбасу для американського телеканалу Fox News.

Нагороджений державним орденом За заслуги. У партії Слуга народу відповідає за міжнародний напрям, адже працював секретарем Громадської Ради при Парламентському комітеті у закордонних справах. У новій Раді планує займатися реформою дипломатичної служби.

Подібних молодих і водночас досвідчених у парламенті ІХ скликання на жаль дуже мало, кажуть у Комітеті виборців України. Там застерігають майбутніх парламентарів від надмірного популізму і радять до відкриття сесії вчити законодавство.

Ймовірно, що новий парламент мабуть не буде центром ухвалення рішень, а проміжною ланкою в процесі ухвалення законопроектів які ініціюватиме президент та уряд.

Нагадаємо, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Юлій Іоффе.

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