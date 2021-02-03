Більші загрози попереду: на YES обговорили Covid-19, провал онлайн-освіти та клімат

У 2021 році Ялтинська європейська стратегія (YES) за підтримки фонду Віктора Пінчука вперше пройшла в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

На конференції обговорювали тези про перемогу науки над політикою, силу держави у захисті громадян від Covid-19, а також те, що онлайн-освіта довела свою слабкість та безперспективність. Освіті потрібні професори, живе спілкування та офлайн передача знань і досвіду.

– Це перша онлайн-розмова у 2021 році. Для мене це інтелектуальна інавгурація року. Ялтинська європейська стратегія вирішала організувати цю розмову з трьох причин. Людство нині в центрі великої кризи та перед великими загрозами. Значно більші загрози попереду, через кліматичні зміни, технологічні збої та можливо ще сильніші пандемії. Друге – ми вважаємо, що людству потрібен план дій. Третє – ми потребуємо глобальної розмови, глобальний мозковий штурм щодо цього плану дій з кращими мислителями світу, – зазначив Віктор Пінчук.

На відміну від пандемії іспанки у 1918 році, коли загинуло від 20 до 50 млн, нині людство перемагає вірус завдяки вченим. Наука дала розв’язання проблеми політикам, але ті належно не скористалися цими знаннями. Тому така велика смертність у США та Великобританії.

В останні десятиріччя лунали заклики – уряду має бути менше в економіці та суспільному житті. Проте криза довела, що саме держава рятує своїх громадян.

– Всі хотіли, щоб держава прибралася, але тут з’явилася епідемія. Виявилося, коли потрібно мобілізуватися проти великої небезпеки, тут потрібні державні зусилля. Ізраїль був одним з прикладів, – зазначив історик, автор книги Людство: обнадійлива історія Рутгер Брегман.

Щоб побороти Covid-19, потрібен глобальний план, тому під час вакцинації заможні країни не мають забирати всі препарати собі.

Високі технології та штучний інтелект можна використати на благо, проте вони можуть і нашкодити людству.