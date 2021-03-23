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Військові навчання Білорусі та РФ: біля кордонів ЄС помітили бронетехніку

У Білорусі вулицями міста Гродно проїхали танки. Це кілька десятків кілометрів від кордонів з Польщею та Литвою.

Білоруси виклали у соцмережі відео, як вулицями Гродно їде колона військової техніки.

Нині відомо, що Білорусь разом з Росією проводять спільні масштабні військові навчання.

Вони домовилися про створення трьох навчальних центрів для підготовки військових.

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Напередодні Міноборони РБ повідомило, що військовослужбовці Білорусі і РФ відпрацювали елементи спільного десантування з літака Іл-76 в рамках батальйонного тактичного навчання.

Військові навчання триватимуть до 27 березня. У них беруть участь 103-я окрема гвардійська повітряно-десантна бригада Сил спеціальних операцій Білорусі та близько 100 військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ВДВ Росії.

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