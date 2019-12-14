Білий гуцульський борщ та секрети страви: змагання кухарів у Франківську

В середмісті Івано-Франківська готували білий гуцульський борщ та інші різновиди цієї страви. У міні змаганнях взяли участь сім команд – куховарили прямо серед вулиці, у казанах.

Глядачі могли спостерігати і записувати якісь секрети, а щоб скуштувати – мали заплатити 200 грн. Гроші збирали на благодійну справу – лікування онкохворої дитини.

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Для глядачів борщ-батл став ще й майстер-класом. Весь процес приготування – відкритий, від того, як чистили і нарізали овочі, до того, чим і як заправляли борщі.

Попри старання усіх учасників у борщ-батлі виграла команда професійних кухарів. Організаторам вдалося зібрати понад 12 тис. грн.

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