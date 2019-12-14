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Білий гуцульський борщ та секрети страви: змагання кухарів у Франківську

В середмісті Івано-Франківська готували білий гуцульський борщ та інші різновиди цієї страви. У міні змаганнях взяли участь сім команд – куховарили прямо серед вулиці, у казанах.

Глядачі могли спостерігати і записувати якісь секрети, а щоб скуштувати – мали заплатити 200 грн. Гроші збирали на благодійну справу – лікування онкохворої дитини.

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Для глядачів борщ-батл став ще й майстер-класом. Весь процес приготування – відкритий, від того, як чистили і нарізали овочі, до того, чим і як заправляли борщі.

Попри старання усіх учасників у борщ-батлі виграла команда професійних кухарів. Організаторам вдалося зібрати понад 12 тис. грн.

До слова, що приготувати для святкового столу на Новий рік 2020, щоб задобрити символ року Білого металевого Щура. Факти ICTV склали приблизне меню.

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