Бізнес під час кризи: скільки коштує відкрити власну справу

Чимало бізнес-тренерів переконують у тому, що криза стає можливістю для розвитку. Складні умови насправді підштовхують до нових креативних рішень.

Щоправда, втримати свою справу чи почати нову досить складно. Приміром, отримати бізнесмену-початківцю держпідтримку під низькі відсотки майже неможливо, а багато підприємців не хочуть ризикувати банківськими грішми.

Директор економічних програм українського інститут майбутнього Анатолій Амелін розповідає, що найбільше постраждала торгівля, сфера громадського харчування та сфера послуг.

Втім, за словами експертів, криза це – не лише про погане. Це час покращити свою продукцію і ретельніше шукати нових клієнтів. З такими вміннями можна вийти в плюс і під час кризи. Та й перспективи відновлення економіки вже майорять на горизонті.

Експерт з відкриття бізнесу Денис Державін каже, що до кризи охочих було більше, але і нині їх вистачає. Відкрити у столиці кав’ярню, міні-перукарню чи невеличкий магазин реально від $8 тис. чи $10 тис. В обласних центрах ще дешевше.

Головне, за словами Дениса, знайти свого клієнта і бути унікальним зі своєю послугою чи продуктом. До того ж, є речі, які завжди будуть у тренді, попри всілякі кризи.

Якщо йдеться про бізнес, який можна організувати в себе дома – наприклад, виробництво солодощів, варення, напівфабрикатів – тут цінник ще менший. Але і клієнтів знайти важче.

Навіть у кризові часи підприємці є тією рушійною силою, яка штовхає українську економіку до розвитку. Важливо, не заважати їм шукати нові напрямки і краще допомогти – купуючи вітчизняне.

Уряд змінив умови пільгового кредитування бізнесу за програмою Доступні кредити 5-7-9% через посилення карантину у січні 2021 року.

Пропонується три можливі ставки – 5%, 7% і 9% за кредитами – залежно від розміру справи підприємця і терміну існування.

5% річних зможуть взяти бізнесмени з виручкою 25 млн грн, 7% річних – з виручкою до 25 млн грн і 9% – якщо виручка до 50 млн грн.

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