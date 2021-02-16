Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Бізнес під час кризи: скільки коштує відкрити власну справу

Чимало бізнес-тренерів переконують у тому, що криза стає можливістю для розвитку. Складні умови насправді підштовхують до нових креативних рішень.

Щоправда, втримати свою справу чи почати нову досить складно. Приміром, отримати бізнесмену-початківцю держпідтримку під низькі відсотки майже неможливо, а багато підприємців не хочуть ризикувати банківськими грішми.

Директор економічних програм українського інститут майбутнього Анатолій Амелін розповідає, що найбільше постраждала торгівля, сфера громадського харчування та сфера послуг.

Втім, за словами експертів, криза це – не лише про погане. Це час покращити свою продукцію і ретельніше шукати нових клієнтів. З такими вміннями можна вийти в плюс і під час кризи. Та й перспективи відновлення економіки вже майорять на горизонті.

Експерт з відкриття бізнесу Денис Державін каже, що до кризи охочих було більше, але і нині їх вистачає. Відкрити у столиці кав’ярню, міні-перукарню чи невеличкий магазин реально від $8 тис. чи $10 тис. В обласних центрах ще дешевше.

Читайте
Збирачі продуктів: як виникла професія і наскільки виріс попит на доставку

Головне, за словами Дениса, знайти свого клієнта і бути унікальним зі своєю послугою чи продуктом. До того ж, є речі, які завжди будуть у тренді, попри всілякі кризи.

Якщо йдеться про бізнес, який можна організувати в себе дома – наприклад, виробництво солодощів, варення, напівфабрикатів – тут цінник ще менший. Але і клієнтів знайти важче.

Навіть у кризові часи підприємці є тією рушійною силою, яка штовхає українську економіку до розвитку. Важливо,  не заважати їм шукати нові напрямки і краще допомогти – купуючи вітчизняне.

Уряд змінив умови пільгового кредитування бізнесу за програмою Доступні кредити 5-7-9% через посилення карантину у січні 2021 року.

Пропонується три можливі ставки – 5%, 7% і 9% за кредитами – залежно від розміру справи підприємця і терміну існування.

5% річних зможуть взяти бізнесмени з виручкою 25 млн грн, 7% річних – з виручкою до 25 млн грн і 9% – якщо виручка до 50 млн грн.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Штраф вдесятеро менший: на Сумщині директор заборгував працівникам понад 200 тис. грн
Штраф вдесятеро менший: на Сумщині директор заборгував працівникам понад 200 тис. грн
Зеленський затвердив склад Ради з питань сприяння малому бізнесу
Зеленський затвердив склад Ради з питань сприяння малому бізнесу
Перехід сфери обслуговування на українську: Кремінь закликав бізнес дотримуватися закону
Перехід сфери обслуговування на українську: Кремінь закликав бізнес дотримуватися закону
У Києві на прес-конференції обговорили умови для бізнесу під час локдауну
У Києві на прес-конференції обговорили умови для бізнесу під час локдауну
Ресторани за три дні локдауну в Україні втратили 25% прибутку
Ресторани за три дні локдауну в Україні втратили 25% прибутку
Бізнес в Україні розпочинають штрафувати за відвідувачів без масок – коли і на скільки
Бізнес в Україні розпочинають штрафувати за відвідувачів без масок – коли і на скільки
У Черкасах запрацював завод з виробництва медичних комбінезонів для медиків
У Черкасах запрацював завод з виробництва медичних комбінезонів для медиків
Курс валют у переддень Нового року
Курс валют у переддень Нового року
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка