Бізнес працює на генераторах: чи вплине блекаут на здорожчання продуктів

За 2 місяці постійних відключень світла український бізнес вже пристосувався до непростих умов роботи – на генераторах працюють не лише дрібні кавярні, магазини, перукарні, але й великі підприємства. Хоча устаткування досі катастрофічно бракує і не завжди воно рятує. Але все обладнання, яке скуповує бізнес – від маленьких генераторів до великих промислових – дуже дороге, плюс пальне, яке нещодавно піднялося у ціні. Як результат вже бачимо – ціни на вітчизняну продукцію знову підросли. Інфляція в Україні дещо уповільнилася, але ціни на харчі галопують. За останній місяць знову здорожчали яйця та молочка. Це так званий ефект генератора. Зараз вимушені закуповувати обладнання, щоб безперебійно працювати без світла. Через енергетичний тероризм Росії генератори коштують значно більше ніж влітку, чи восени і попит на них великий і в Україні, і в Європі. Для наших виробників, які і так переживають важкі часи – це додаткові витрати. Тож їх закладають у собівартість продукції. Українські птахофабрики генераторами забезпечені майже всі, але повноцінно працювати на них складно. Тож наступного року ймовірно скорочуватимуть поголівя, яке і так зменшилося за ці 10 місяців, а значить дорожчатимуть і м’ясо і яйця. Складно нині працювати і хлібзаводам. Процес замішування тіста, випікання хліба – нешвидкий, під відключення його не підлаштуєш. Чи не щодня по декілька тонн браку, коли раптово зникає світло. Пекти хліб лише на генераторах неможливо – потужності не вистачає. Багато виробників вимушені скорочувати свій асортимент. Крім цього навіть якщо спекли буханці, магазин може його не продати. Знову ж таки через відключення світла. Нині магазини поспіхом намагаються закупити генератори, щоб не повертати непродану продукцію виробникам. Та й самим не втрачати виторгу. Поки ж в асоціації пекарів прогнозують, ціна хліба зросте до 5%. Ще до 10-15 % додасть у ціні молочка та м’ясо, бо виробництва теж залежать від електроенергії і намагаються працювати на генераторах. Налагодити виробництво під час відключень намагаються і фарм компанії. Для виробництва ліків важливе не лише безперебійне електропостачання, але й забезпечення водою. У компанії кажуть, від початку року ціни по всій українській фармакології підросли десь на чверть. Але навіть попри відключення ця комапнія їх більше не підніматиме, принаймні взимку. Тим часом масовий перехід на генератори збільшив попит на бензин і дизель на 20%. І синхронно зросли ціни на пальне, приблизно на 2 гривні за останній місяць. Заправки і самі працюють під час відключень світла на генераторах. це теж додаткові витрати, які закладаються в ціну пального. Але кажуть, вартість були вимушені підняти не через генераторний ажіотаж.

Якщо пальне буде далі дорожчати – це знову потягне за собою зростання цін на всю вітчизняну продукцію та послуги, бо ж генератори треба заправляти щодня. Одна надія бізнесу, що навесні ситуація з електропостачання буде кращою, і зростання цін вдасться спинити.

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