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Бізнес в Україні: хто не витримав карантин та коли торгівля відновиться на повну

Бізнес в Україні масово закривається. Особливо це стосується невеличких крамничок та кав’ярень.

Покупців та відвідувачів немає,  а за оренду, яку ніхто не скасовував – платити треба. Хто може – перебирається до великих ТРЦ, інші переходять в онлайн. Хто змінити формат не може – закривається взагалі.

Вулична торгівля переживає не найкращі часи по всій країні, кажуть експерти. І прогнозів, коли все відновиться – робити ніхто не береться.

Люди починають відмовлятися від товарів не першої необхідності. Тобто зараз в пріоритеті продукти харчування, медицина. Не зрозуміло, коли цей тренд падіння споживчих відносин закінчитися. Якщо це станеться в найближчі 3-4 місяці – це буде добре. Але воно може затягнутися на целій рік, – говорять експерти.

У Києві на головна вулиця країни Хрещатику частина магазинів закрита,  дехто  пакує речі. Найстійкіші заманюють клієнтів 70% знижками.  І така картина на багатьох раніше популярних для шопінгу вулицях.

Експерти кажуть, подібна ситуація спостерігалася під час кризи 2014 року. Тоді також були масові закриття  бізнесу. Але за п’ять років торгівля відновилася. Як буде цього разу – поки прогнозів ніхто не робить.

Поділ України на чотири карантинні зони

З 1 серпня всі області України розділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

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