Бізнес завмер в очікуванні: як залучити гроші в Україну

Україна вже зупинила післякризовий спад економіки. Вона хоч і помаленьку, але зростає четвертий рік поспіль. А в рейтингу легкості ведення бізнесу ми за 5 років піднялися на 41 позицію, зараз – на 71 сходинці. Утім, наша країна здатна розвиватися значно активніше, переконаний голова уряду Володимир Гройсман.

Аби зацікавити інвесторів вкласти гроші в Україну, прем’єр обіцяє створювати сприятливе середовище для підприємництва. Зокрема продовжити дерегуляцію, мінімізувати можливості втручання у бізнес, а також спростити правила торгівлі. Утім, цього року попит на Україну залежатиме ще й від виборів.

Фахівці констатують: бізнес завмер в очікуванні завершення виборчих кампаній. Бо побоюється, що до влади прийдуть популісти. Якщо переможе більш прогнозований кандидат, гроші таки підуть у країну.

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У підсумку цього року економіка має шанси зрости на 3-3,5% ВВП. Для сильнішого ефекту потрібно боротися з корупцією, посилювати верховенство права й проводити давно назрілі економічні реформи, зокрема активізувати приватизацію та скасувати мораторій на продаж сільгоспземель. Такі погляди поділяє й кандидат у президенти Анатолій Гриценко. За його словами, ці та інші перетворення можна було почати значно раніше.

Тим часом чинний глава держави Петро Порошенко оптимістичніший. За його словами, за останні роки попри війну та економічну блокаду Росії, Україна продемонструвала рекордне зростання ВВП та поліпшення інвестклімату. Зокрема й завдяки Угоді про асоціацію з ЄС.

Сьогодні на інвестиційному форумі Драгон Кепітал керівники держави переконували іноземний бізнес уважніше придивитись до найпривабливіших сфер нашої економіки – аграрний сектор, ІТ, харчова промисловість, машинобудування і туризм. Охочі інвестувати є, та багатьох стримує наша корупція, непрозорість процесів та зарегульованість ринку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Гройсман назвав користь плану Маршалла.

Опубліковано Лютий, 12 в 20:06



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