Бізнесмен Мазепа привласнив 7 га землі біля Київської ГЕС | Новини Факти ICTV за 19.01.2024

Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни

Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання

В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки

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Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені

Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону