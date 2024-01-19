Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Бізнесмен Мазепа привласнив 7 га землі біля Київської ГЕС | Новини Факти ICTV за 19.01.2024
– У Брянській області палає нафтобаза 19.01.2024.
– Окупанти можуть готувати новий удар по Україні – Ігнат.
– Нацгвардійці показали, як працює реактивна система залпового вогню Град.
– Росія не зупиниться на Україні – Дуда.
– Засновника компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу підозрюють у незаконному заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС.
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