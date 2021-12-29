Благодійна акція від компанії АЛЛО: допомога дітям з онкологією

У новорічні свята люди очікують дива та самі їх дарують. А особливо дива одужання очікують діти з онкологією. Як свідчать данні ВООЗ в Україні за 2020 рік, виявили майже півтори тисячі випадків онкології у дітей до 14 років. Аби допомогти дітям, що боряться з хворобою, компанія АЛЛО вирішила провести акцію. Мета, якої – зібрати кошти на лікування дітей.

Благодійний магнітик з лапою тигреняти – символу нового року – нагадуватиме учасникам про добру справу.

Як зазначив представник компанії, таку соціальну ініціативу проводять вже не вперше. Та і цього разу вирішили помножити зібрані кошти.

Тож в компанії планують і надалі долучатися до благодійних ініціатив та сповнені віри, що доброчинні прагнення небайдужих допоможуть побороти недуг.

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