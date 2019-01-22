Благодійний концерт Океану Ельзи в Києві: скільки грошей зібрали

В національній опері незвичайний концерт Океанів. Із оркестром, світловим шоу та особливим оранжуванням його підготували за три тижні. Сил і наснаги вистачило, адже мета – благодійна.

Ідеолог вечора – Святослав Вакарчук. На генеральній репетиції все контролює. Океан Ельзи з оркестром Віртуози Києва звучав особливо чуттєво.

І навіть у такому форматі Океани зуміли зробити із оперної зали запальну атмосферу Олімпійського стадіону. Допомогло цьому і спеціальне світлове шоу литовського друга музиканта.

Читайте: Как ты там: автобіографічний кліп Alekseev

Усе заради того, аби зібрати якомога більше грошей героям. І не варто тут шукати жодних політичних підтекстів, наголошує Вакарчук.

І такою енергетикою усі разом зібрали 4 млн грн. для родин загиблих героїв.

Раніше Факти ICTV писали, що український гурт Один в каное випустив відео на пісню У мене немає дому. Це перший офіційний кліп за 9 років існування гурту.

Опубліковано Cічень, 22 в 17:10



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.