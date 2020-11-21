Благоустрій, безпека та розвиток бізнесу. На Донеччині жінка повертає життя у місто

Її хата не скраю. Так вирішила Ірина Коваленко із Сіверська на Донеччині. Коли її місто визволили з окупації жінка мала вибір – влаштовувати своє життя подалі від лінії вогню, чи повернутися додому. Ірина обрала друге.

Згуртувавшись із однодумцями, маленькими кроками почала повертати Сіверськ до нормального життя.

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Сьогодні Сіверськ – це глибокий тил. Лінія фронту – за 50 кілометрів. Українська армія звільнила місто в липні 2014 року.

У 2015 році Ірина Коваленко балотувалася на посаду мера, але посіла третє місце. Та вона не здалася. Разом із однодумцями створила громадську організацію. Почали з малого – на місці чагарників звели дитячий майданчик. Половину грошей дав район.

Жінка намагається спілкуватися українською, перейшла на державну мову в 2014 році.

Останній проект активістів – це система відеонагляду. Встановили у Сіверську 16 таких камер.

Років три тому в мене намагались вирвати сумку, коли я йшла з роботи. Може мене це й спонукало до того, що треба створювати відеоспостереження, щоб наша громада більш була захищеною, – розповідає Ірина.

За принципом роби, як для себе Ірина обрала і власну справу, відкрила невеличку пекарню.

Спершу сама і пекла, і продавала. Згодом взяла помічниць. Щоб бізнес швидше окупився, почали робити й пиріжки.

За дослідженням ООН, громади, де в жінок більше можливостей, швидше відновлюються. Саме жінки, з їхнім досвідом та компетентністю, роблять ключовий внесок у забезпечення миру, відновлення та розбудову громад на пост-конфліктних територіях.

Розвивати громаду Ірині тепер допоможе і офіційна посада, жінку призначили заступницею міського голови у соціальній сфері.

Жінки, які змінюють світ

Колишня бухгалтерка та екологиня у часи війни не опустили рук та не змирились із ситуацією, а почали допомагати іншим.

У Запоріжжі вони разом створили громадську організацію Донбаська ініціатива Міст. За п’ять років організували десятки форумів та масових заходів, що сприяли інтеграції переселенців у місцеві громади.

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