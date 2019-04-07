Благовіщення в Україні: літургія Митрополита Епіфанія у Рівному

Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне із дванадцяти найбільших річних свят сьогодні відзначають православні віряни.

З нагоди свята в церквах проходять особливі урочисті служби Божі. Майже 4 тисячі людей прийшли на літургію в Свято-Покровський собор Рівного, яку очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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Цього дня у храмі перебуває список, тобто копія, чудотворної ікони Божої Матері Милостива. Автором оригіналу, який зберігається в монастирі Кікос на Кіпрі, вважають святого євангеліста Лука. Ікона стала відома численними чудесами, що відбувалися навколо неї. Список, який сьогодні в Рівному, був прикладений до оригіналу, відтак він також вважається чудотворним.

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