Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Благовіщення в Україні: літургія Митрополита Епіфанія у Рівному

Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне із дванадцяти найбільших річних свят сьогодні відзначають православні віряни.

З нагоди свята в церквах проходять особливі урочисті служби Божі. Майже 4 тисячі людей прийшли на літургію в Свято-Покровський собор Рівного, яку очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Читайте: Великий піст 2019: календар харчування на кожен день

Цього дня у храмі перебуває список, тобто копія, чудотворної ікони Божої Матері Милостива. Автором оригіналу, який зберігається в монастирі Кікос на Кіпрі, вважають святого євангеліста Лука. Ікона стала відома численними чудесами, що відбувалися навколо неї. Список, який сьогодні в Рівному, був прикладений до оригіналу, відтак він також вважається чудотворним.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Благовіщення 2019: історія і традиції свята
Привітання з Благовіщенням 2019 в картинках
СМС-привітання з Благовіщенням 2019
Прикмети на Благовіщення 2019
Якого числа Благовіщення у 2019 році
Великий піст 2019: час цілісної праці людини над собою
Епіфаній сказав, коли представників ЛГБТ-спільноти допустять до причастя
В ОРДЛО хочуть конфіскувати майно ПЦУ і депортувати священиків – Епіфаній

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка