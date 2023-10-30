Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Блекаут: чого чекати українцям | Газонокосарки замість мопедів | Новини Факти ICTV за 30.10.2023
– Ситуація на Херсонщині 30 жовтня 2023
– Ворожі обстріли Одещини 30 жовтня 2023
– Напружена ситуація на Сході
– Тонкощі роботи пілотів БпЛА на передовій
– Атака на Крим
– Українська дипломатія в Латинській Америці
– Дівчина-командирка зенітно-артилерійського взводу
– Нові типи дронів РФ
– Нові ракети для ППО України від Нідерландів
– Блекаути в Україні: прогнози
– Бомбосховища в школах: чому не всі заклади їх мають
– Експериментальне виробництво дронів
– Реабілітація українських воїнів у Норвегії
– Свинцева грамота Київської Русі
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 20:00 (30.10.2023).
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