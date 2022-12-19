Блекаут і дистанційне навчання: чому в Україні падає рівень якості спеціалістів

Через дистанційну освіту – можемо лишитися гарних спеціалістів! Повномаштабна війна добряче вплинула на освітній процес в Україні. Особливо відчули зниження якості викладання – студенти вишів. Особливо ті професії, які потребують практичних та лабораторних робіт. А постійні відключення світла – поставили під питання вже й онлайн викладання. Тож більшості студентів доводиться займатися самоосвітою.

У серпні в головний корпус Чорноморського національного університету в Миколаєві прилетіла російська ракета. Відновити його нереально. Та юнаки і дівчата змогли адаптувались до дистанційного навчання. Але потім почалися відключення світла.

У Національному університеті Шевченка саме зараз сесія. До неї всіляко намагались комбінувати онлайн та офлайн викладання. Проблема – в неможливості зібрати одночасно всіх студентів через брак укриттів. На базі головного корпусу університету – обладнали пункт незламності для викладачів, щоб онлайн лекції були постійними. Є генератор і старлінк. Та педагоги помітили – через затяжну онлайн освіту, яка почалася ще з пандемії, мотивація студентів падає, а якість засвоєння матеріалу дуже низька. Ректор не виключає – ризик отримати недостатньо кваліфікованих спеціалістів – є. І шукати вирішення проблеми слід негайно.

Не приховують відчутну втрату якості вищої освіти і в міністерстві. Офлайн викладання і перебої зі світлом мають посилити відповідальність педагогів, а студенти повинні зрозуміти – їхнє майбутнє залежить від самодисципліни і самоосвіти. Є й альтернативна думка. Таки залучити іноземних партнерів, готових фінансувати освіту, збільшити кількість укриттів і забезпечити університети генераторами. Та навіть це все – може не врятувати нас від браку якісних кадрів, тому потрібно пріоритезувати допомогу окремим спеціальностям. Можливо міносвіти доведеться вдатися і до низки непопулярних рішень. Наприклад – організувати студентам певних спеціальностей – додаткові рік-два навчання. Плюс – влаштувати ще тест на профпридатність наприкінці навчання.

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