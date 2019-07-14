Блекаут у Нью-Йорку: знеструмлено метро, зупинено концерт Дженніфер Лопес

На нью-йоркському Манхеттені напередодні стався масштабний блек-аут. На кілька годин величезний район залишився без електропостачання.

Світло вимкнулось у понад 70 тисячах квартир та офісів. Зупинилося метро, ліфти та світлофори. Електрика зникла близько 21-ї години, відновили електропостачання опівночі.

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Знеструмлення перервало шоу на Бродвеї та концерт Дженіфер Лопес у Медісон-сквер-гарден. Причина збою точно не відома, місцева влада каже – ймовірно, дала збій електроніка в розподільних системах.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вирувала негода, яка призвела до повалення дерев та пошкодження конструкцій будівель, є загибий.

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