Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Блекаут у Нью-Йорку: знеструмлено метро, зупинено концерт Дженніфер Лопес

На нью-йоркському Манхеттені напередодні стався масштабний блек-аут. На кілька годин величезний район залишився без електропостачання.

Світло вимкнулось у понад 70 тисячах квартир та офісів. Зупинилося метро, ліфти та світлофори. Електрика зникла близько 21-ї години, відновили електропостачання опівночі.

Читайте: Негода в Україні: без світла залишилися 600 міст і сіл

Знеструмлення перервало шоу на Бродвеї та концерт Дженіфер Лопес у Медісон-сквер-гарден. Причина збою точно не відома, місцева влада каже – ймовірно, дала збій електроніка в розподільних системах.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вирувала негода, яка призвела до повалення дерев та пошкодження конструкцій будівель, є загибий.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дим йшов із телевізорів і розеток: у Луцьку 200 будинків без світла
Тарас Шевченко поряд з радянською пропагандою: у Нью-Йорку працює бар KGB
Поліція затримала чоловіка, який хотів підпалити собор Святого Патрика
Спалах кору у Нью-Йорку: оголошено надзвичайний стан
У Нью-Йорку вбили боса мафіозного клану
У Нью-Йорку жінка на три дні застрягла в ліфті
Близько тисячі пасажирів зняли штани в метро Нью-Йорка
Потужний вибух у Нью-Йорку: небо над містом стало блакитного кольору

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка