БЛЕКАУТ В КУРСЬКУ | Окупанти знижують ТЕМПИ НАСТУПУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023

— Ранковий обстріл середмістя Херсона: коментарі очевидців;

— Блекаут в Курську — працювали українські дрони;

— ЗСУ вразили зенітно-ракетний комплекс РФ — зведення Генштабу;

— Окупанти знизили темпи наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна — ISW;

— Три брати-прикордонники служать разом на Харківщині — унікальна історія;

— Попит на російський газ у світі впав;

— Як росіяни досі заїжджають в ЄС та чим це загрожує Європі;

— РФ обстріляла село Новояковлівку великими калібрами: є поранені.

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