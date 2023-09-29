Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
БЛЕКАУТ В КУРСЬКУ | Окупанти знижують ТЕМПИ НАСТУПУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
— Ранковий обстріл середмістя Херсона: коментарі очевидців;
— Блекаут в Курську — працювали українські дрони;
— ЗСУ вразили зенітно-ракетний комплекс РФ — зведення Генштабу;
— Окупанти знизили темпи наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна — ISW;
— Три брати-прикордонники служать разом на Харківщині — унікальна історія;
— Попит на російський газ у світі впав;
— Як росіяни досі заїжджають в ЄС та чим це загрожує Європі;
— РФ обстріляла село Новояковлівку великими калібрами: є поранені.
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