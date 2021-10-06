Блінкен у відеозверненні до роковин трагедії в Бабиному Яру розповів про вітчима

Світ має подбати про те, щоб про жертв Бабиного Яру розповідали повну історію та щодня робили все можливе, щоб вона не повторилась.

Про це в спеціальному відеозверненні наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар додає: упродовж багатьох десятиліть світ не пам’ятав, що сталося в Бабиному Яру, і це було зроблено навмисно.

Спочатку нацисти хотіли приховати сліди свого жахливого злочину. Потім радянська історія оминала згадки про те, що гітлерівці знищили саме євреїв, а також те, що вони були вбиті тому, що власне були євреями.

Тема Бабиного Яру близька Ентоні Блінкену, оскільки його вітчим Семюель Пізар (вітчим Ентоні Блінкена – єврей, народився в Польщі, – Ред.) під час Голокосту втратив майже всіх, кого любив, пережив Освенцим та кілька інших нацистських концтаборів.

За словами держсекретаря США, вітчим довго домагався того, щоб Радянський Союз розкрив правду про Бабин Яр. Бо вірив, що найкращий спосіб подолати ненависть – показати людям, до чого вона призводить.

– Він знав, що коли ми не пам’ятаємо або навмисно викреслюємо частини нашої історії, то ще більше дегуманізуємо жертв. І цим ми позбавляємо себе й майбутні покоління уроків, які повинні засвоїти та чинити відповідно, – говорить Ентоні Блінкен.

6 жовтня в Києві тривають жалобні заходи до 80-х роковин розстрілу євреїв у Бабиному Яру.

Щоб взяти участь у церемонії, до України прибули президенти Німеччини та Ізраїлю – Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.

Вони взяли участь у відкритті меморіального об’єкту Кристалічна стіна плачу.

5 жовтня майже 800 осіб пройшли маршем пам’яті від кінотеатру Київська Русь до урочища Бабин Яр.

Наймасовіші розстріли євреїв сталися 29-30 вересня 1941 року.

За два дні нацисти вбили щонайменше 34 тис. євреїв, які проживали у Києві.

Фото: Getty Images

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