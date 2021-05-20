Блискавка ледь не вбила жінку, а град знищив дорогу: наслідки негоди в Україні

У Дніпропетровській області дві жінки постраждали через блискавку. Одна з них потрапила до реанімації, іншій госпіталізація не знадобилася.

Блискавка влучила у жінок, коли вони йшли на пасовище за коровами. Постраждалі не відразу зрозуміли, що сталося.

Одна з них доповзла до найближчої хати, щоб викликати швидку.

А в Черкаській області, у містечку Сміла, потужна злива з градом вщент знищила частину дороги. Асфальт підіймало на кілька метрів і разом зі щебнем несло водою. Під загрозою опинився залізничний переїзд.

Негода знищила також городи. За попередніми підрахунками, на ліквідацію наслідків стихії потрібно щонайменше 3 млн грн.

Синоптики прогнозують, що така погода в Україні буде до кінця тижня. Майже в усіх регіонах зливи та сильний вітер.

Розпогодиться у суботу, 22 травня, до кінця місяця значно потеплішає – до +25 градусів, і без опадів.

У п’ятницю, 21 травня, очікуються невеликі дощі та грози у центральних областях України. На решті території – без істотних опадів. Максимальна денна температура становитиме +22 +24.

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