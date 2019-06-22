Блискавка вбила трьох людей. Як вберегтись і де не треба ховатись

На Прикарпатті блискавка вбила трьох людей. Ще одна жінка постраждала. В селі Беньківці пасажири вийшли з автобуса, коли почалася сильна гроза. Хотіли перечекати негоду на зупинці, яка була поруч. До сховку встигли дійти лише троє. Блискавка влучила в дерево над зупинкою.

У грозу фахівці радять обов’язково вимикати мобільні телефони. А ще – не ховатися під високими деревами і металевими конструкціями. Адже сила струму блискавки у 16 тис. разів більша, ніж у побутовій розетці. А температура розряду сягає до 10 тис. градусів. Тож коли громовиця влучає в людину – шансів вижити обмаль.

Все сталося миттєво. Від удару струмом троє людей загинули на місці. Місцеві кажуть, такої грози й громовиці не бачили.

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Ще троє людей майже не постраждали. Лише одну жінку госпіталізували, та на ранок відпустили додому. Медики кажуть, у людей шансів вижити не було. Померли миттєво від зупинки серця.

До зупинки, де сталася трагедія, селяни принесли свічки. Кримінальне провадження, яке поліція розпочала, ймовірно, закриють. Карати за загибель людей нікого.

До слова, на Івано-Франківщині блискавка убила трьох людей.

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