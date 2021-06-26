Блискавка влучила у чоловіка – наслідки негоди в Україні

Україну 25 червня накрила злива та грози, внаслідок цього знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях.

Львів оговтується від негоди в Україні. Ввечері місто накрила потужна буря, рясний дощ заливав вулиці і площі. А потужні шквали валили дерева й зривали дахи.

Пошкоджені десятки автомобілів – на них падали дерева й гілля, а також частини фасадів. Багато машин підтопило, бо на деяких вулицях стічні колектори не витримували навантаження. Є постраждалий.

Зі Львова циклон перемістився на Рівненщину. Там досі без світла понад три сотні сіл і містечок. Буревій потрощив сотні дерев – вони падали на дороги і блокували рух.

Внаслідок стихії постраждали дві людини – блискавка влучила у чоловіка, він зазнав опіків, а в селі частина даху травмувала жінку, у неї перелом ноги. У Рівному дерево впало на маршрутку, на щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Також блискавка влучила в приватний будинок, почалася пожежа.

Рясні зливи зі шквалами пройшли на Прикарпатті. У передгір’ї випав велетенський град, розміром з перепелине яйце.

Буревій у Львові

Сильна буря зі зливою накрила Львів пообіді. Оперативний штаб міськради з ліквідації наслідків негоди нарахував щонайменше 55 повалених дерев, деякі з них вирвано з корінням.

Вони падали на дороги та автомобілі. Буревій також повалив п’ять електроопор, постраждали від стихії і мережі електротранспорту – трамваї зупинилися.

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