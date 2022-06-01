Близько 32 тис. депортовано: які злочини окупанти здійснюють проти українських дітей

Російські окупанти продовжують скоювати злочини проти дітей. Приблизно 32 тис. Українських дітей примусово вивезли на територію РФ, зокрема йдеться про вихованців Херсонського дитбудинку.

Про це розповів експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов.

Він наголосив, що найстрашніший злочин проти дитини – це вбивство. На сьогодні 244 дитини були вбиті російськими окупантами. Ба більше, це дані без Маріуполя та решти окупованих населених пунктів України.

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Також експерт розповів про те, як загарбники примусово вивозять цілі українські родини.

– У нас є конкретна історія родини, яка була примусово переміщена з Маріуполя до фільтраційних таборів. Вони перебували три тижні у населених пунктах поблизу “ДНР”. Потім через Латвію та Литву їм вдалося потрапити до України. Ми тут використовуємо данні Офісу президента, які кажуть, що приблизно 32 тис. Дітей були переміщені на територію країни-окупанта, – заявив Черноусов.

Він додав, що це лише приблизні дані, тому реальність може мати більший масштаб.

– У нас є окрема інформація щодо Херсонського дитбудинку, який не вдалося евакуювати. Ми отримали певні дані, згідно з якими, частину дітей звідти перевезли в Крим. Далі історія не дає пояснень. На щастя, дітей з Луганської та Донецької областей, де зараз точаться бої вдалося вчасно евакуювати, – розповів експерт Харківського інституту соціальних досліджень.

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