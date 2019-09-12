Близнюковий рекорд! У Трускавецькій школі вчаться одразу 10 пар двійнят

Близнюки, двійнята та навіть трійнята – аж 10 пар братиків та сестричок вчиться у трускавецькій гімназії на Львівщині. Від такої кількості вчителям, інколи, в очах двоїться. Однак вони потішаються, що саме у стінах їхнього навчального закладу навчається стільки пар однакових школяриків та називають це родзинкою.

Йоланка, Миланка та Маркіянко. Трійко малюків схожі між собою як три краплі води. Відрізнити між собою дівчаток майже неможливо. Навіть мама не завжди з першого погляду може сказати де Йолана, а де Милана.

Цьогоріч трійнятка пішли в перший клас.

Батьки лиш хвилюються, щоб школярики не вдавались до пустощів та не вводили в оману вчителів, хто є хто. Однак, освітяни певні, їх не обдуриш, за роки роботи навчилися знаходити особливості в кожній дитині.

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Та окрім трійняток у класі ще дві близнючки, а в паралельному – пара близнюків. Але найбільше у третьому “А” – аж дві пари близнят і двійнята.

Загалом у школі аж 10 пар діток схожих між собою, радіють, що саме тут навчаються стільки однакових школяриків.

Чому у Трускавці така концентрація близнюків – загадка. Місцеві жартують, це все місцева лікувальна вода.

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