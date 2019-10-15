BMW M8 Gran Coupe: ціна та характеристики

Німецький BMW оприлюднив відео свого купе 8-ої серії M8 Gran Coupe.

Від стандартної M8 відрізняється дахом із вуглеволокна, новим аеродинамічним обвісом, агресивнішим бампером та 20-дюймовими колісними дисками.

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Також в арсеналі: фірмові гальма, повний привід та гоночні крісла. Головна ж відмінність – під капотом. Турбодвигун на 4,4 літра видає до 625 коней і розганяє Gran Coupe до першої сотні за 3,3 секунди. Максимальна швидкість – 305 кілометрів за годину.

Ціна так само вражає – від $133 тис.

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