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Факти / Відео / Україна

Бойовики дісталися укріплень ЗСУ і отримали відсіч – чотирьох знищено, одного затримано

Активізація штурмових груп на всіх ділянках фронту. Після невдалих спроб підійти до армійських опорників на луганському напрямку, під Горлівкою та в районі Авдіївки.

На Світлодарській дузі ворог таки зміг дістатися сірою зоною українських укріплень, за що і був розгромлений бійцями полку Азов. Четверо окупантів загинули, ще один затриманий. Тепер на цій ділянці фронту посилена система спостереження.

Поки міномети та артилерія мовчать, найбезпечніша зброя на цій ділянці фронту – автоматичні гранатомети.

При відносно невеликій відстані розльоту осколків після розриву – 4 метри, бойовики намагаються зробити ефект раптовості, коли при повній тиші і кількагодинної відсутності боїв, на позиції прилітає ворожа граната.

Читайте: Намагаються знищити позиції сил ООС, підпалюючи траву! Як ворог діє проти наших бійців

Збільшення калібрів, інтенсивності вогню, раптовість обстрілів. Українські армійці кажуть, ситуація на фронті повертається до періоду оголошення припинення вогню.

Останніми днями військові помітили і активізацію снайперів на цій ділянці. Впевнені, працюють професіонали. Адже при відстані більше кілометра до ворожих позицій, влучати у бійниці шахтар-дилетант не зможе.

Безстроковий режим тиші не приніс жодних виконаних домовленостей з боку ворога. За період від 21 липня лише зменшились калібри, що дозволило бойовикам зміцнити свої укріплення, однак втрат і поранень не стало менше. Сьогодні зранку на Приазов’ї біля села Водяне постріл ворожого снайпера забрав життя єдиного сина у матері морського піхотинця Сергія Савінова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС.

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