Бойовики дісталися укріплень ЗСУ і отримали відсіч – чотирьох знищено, одного затримано

Активізація штурмових груп на всіх ділянках фронту. Після невдалих спроб підійти до армійських опорників на луганському напрямку, під Горлівкою та в районі Авдіївки.

На Світлодарській дузі ворог таки зміг дістатися сірою зоною українських укріплень, за що і був розгромлений бійцями полку Азов. Четверо окупантів загинули, ще один затриманий. Тепер на цій ділянці фронту посилена система спостереження.

Поки міномети та артилерія мовчать, найбезпечніша зброя на цій ділянці фронту – автоматичні гранатомети.

При відносно невеликій відстані розльоту осколків після розриву – 4 метри, бойовики намагаються зробити ефект раптовості, коли при повній тиші і кількагодинної відсутності боїв, на позиції прилітає ворожа граната.

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Збільшення калібрів, інтенсивності вогню, раптовість обстрілів. Українські армійці кажуть, ситуація на фронті повертається до періоду оголошення припинення вогню.

Останніми днями військові помітили і активізацію снайперів на цій ділянці. Впевнені, працюють професіонали. Адже при відстані більше кілометра до ворожих позицій, влучати у бійниці шахтар-дилетант не зможе.

Безстроковий режим тиші не приніс жодних виконаних домовленостей з боку ворога. За період від 21 липня лише зменшились калібри, що дозволило бойовикам зміцнити свої укріплення, однак втрат і поранень не стало менше. Сьогодні зранку на Приазов’ї біля села Водяне постріл ворожого снайпера забрав життя єдиного сина у матері морського піхотинця Сергія Савінова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС.

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