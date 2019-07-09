Бойовики під сміх зняли відео обстрілу Олександрівки з ракетної установки

У мережі з’явилося відео, на якому терористи обстрілюють житлові квартали Олександрівки, на околицях Мар’їнки.

Ролик, відзнятий на мобільний, в інтернет виклали самі бойовики. Вдаривши з потужної ракетної установки, голос за кадром бажає доброго ранку, а потім сміється з величезного вибуху в населеному пункті.

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У прес-службі 24 бригади Збройних сил України припускають: ворог намагався видати цей злочин за обстріли українських військових задля дискредитації.

Бойовики також сподівалися, що наші армійці, піддавшись на провокації, відкриють вогонь у відповідь. Натомість сили Операції, фіксують подібні злочини проти цивільного населення для передачі в Спільний центр із питань припинення вогню та розмежування сторін.

Нагадаємо, волонтер-медик отримав поранення внаслідок вибуху неподалік населеного пункту Новотроїцького Донецької області.

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