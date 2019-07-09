Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Бойовики під сміх зняли відео обстрілу Олександрівки з ракетної установки

У мережі з’явилося відео, на якому терористи обстрілюють житлові квартали Олександрівки, на околицях Мар’їнки.

Ролик, відзнятий на мобільний, в інтернет виклали самі бойовики. Вдаривши з потужної ракетної установки, голос за кадром бажає доброго ранку, а потім сміється з величезного вибуху в населеному пункті.

Дивіться: Воюють за лічені кілометри від захопленого дому: як захищають Україну бійці-переселенці

У прес-службі 24 бригади Збройних сил України припускають: ворог намагався видати цей злочин за обстріли українських військових задля дискредитації.

Бойовики також сподівалися, що наші армійці, піддавшись на провокації, відкриють вогонь у відповідь. Натомість сили Операції, фіксують подібні злочини проти цивільного населення для передачі в Спільний центр із питань припинення вогню та розмежування сторін.

Нагадаємо, волонтер-медик отримав поранення внаслідок вибуху неподалік населеного пункту Новотроїцького Донецької області.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

П’ять поранених військових: бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ
Саміт щодо Донбасу: що відповіла РФ на пропозицію Зеленського
Воюють за лічені кілометри від захопленого дому: як захищають Україну бійці-переселенці
Зеленський про Донбас: Сподіваюся, через рік війни не буде
Вибух поблизу Новотроїцького – поранено медика-волонтера
Де відбудеться наступний етап відведення військ у зоні ООС (КАРТА)
Треба поговорити. Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Мінську
Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка