Бойовики посилили обстріли і спроби взяти у полон бійців ООС

Бойовики на Донбасі дещо стихли – два обстріли за добу. Гатили із гранатометів та стрілецької зброї. Під вогнем кремлівських найманців опинилися наші опорні пункти біля Водяного та Мар’їнки.

Українські військові відзначають – війна поволі розгорається після умовного новорічного затишшя. Хоча свят на фронті і не буває.

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Вночі під прикриттям стрілецької зброї бойовики намагаються перевірити нашу оборону. Наближаються невеликими групами. Мета таких походів: знищити або взяти в полон вояків Збройних Сил.

Часто під прикриттям туману ворог висуває важке озброєння на терикони, що оточують Мар’їнку, і з висоти намагаються влучити по наших позиціях.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у звільненому від бойовиків селі на Донбасі люди не отримують пенсії.

Опубліковано Cічень, 22 в 14:32



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