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Бойовики продовжують провокувати – ситуація на передовій

На передовій сьогодні штаб ООС зафіксував один ворожий обстріл. Обійшлося без втрат. Тому українським військовим є час укріплювати позиції.

Кажуть, що часто бойовики напідпитку вискакують з окопів та викрикують армійцям “привіти”. А як протрезвіють, то починають копати траншеї екскаватором. Бійці лише дивуються такій нахабності.

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Сергій – один із них. Служба розділила його із сином, який пішов по стопам батька. Він зараз вивчає військову справу та мріє стати пілотом.

Сьогоднішнім вибором сина український боєць пишається, але сподівається, що йому все ж не доведеться йти на фронт. Чоловік має надію, що поки хлопець вивчиться – війна закінчиться.

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