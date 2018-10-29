Бойовики відкрили вогонь по позиціям ЗСУ: чим відповіли бійці ООС

На передовій за минулу добу один наш армієць поранений! Ворог атакував 19 разів – найбільше на Маріупольському і Донецькому напрямках.

Зокрема біля Марїнки обстріли не припинялись кілька тижнів…Проте нашим хлопцям вдалося зупинити ворожий кулемет.

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Минулої ночі бойовики навіть задіяли протитанковий гранатомет в надії зав’язати бій. Після програшних кулеметних дуелей, найманці не залишають спроб взяти українські позиції штурмом.

Тиждень у Мар’їнці був непростим. На західній околиці Донецька помічена активізація бойовиків. Попри те, що підходи до українських позицій заміновані, терористичні війська не залишають спроб заходити в окопи.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що ворог атакував біля Пісків і зазнав втрат.

Опубліковано Жовтень, 29 в 19:52



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