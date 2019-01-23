Бойовики відкрили вогонь по робітникам, які лагодили газогін

Бойовики вкотре підтвердили, що їм байдуже, у кого цілити – на околицях Мар’їнки вони обстріляли ремонтників, які намагалися відновити газогін і поранили сержанта ДСНС, котрий перед цим проводив там розмінування. Навіть більше, вогнем до пораненого нікого не підпускали поки наші вояки не відкрили вогонь у відповідь.

Під обстрілами були позиції і в районі Шикориного, Красногорівки та Павлополя. А на Луганщині з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляне Золоте-4.

Читайте: Розмінування Донбасу: Порошенко підписав закон

Для відновлення газопостачання населених пунктів в цьому районі запровадили режим тиші. Гарантами виступили і представники окупаційної адміністрації Російської Федерації. Та його проросійські бандити зірвали, хоч поряд були спостерігачі ОБСЄ.

До слова, Факти ICTV розповідали про зворушливе привітання військових з передової.

Опубліковано Cічень, 23 в 14:48



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.