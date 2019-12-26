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Бойовики випустили протитанкову керовану ракету по вантажівці ЗСУ

На передовій за минулу добу було 12 ворожих атак. На щастя, втрат і поранених немає. Найгарячіше було біля Невельського, Василівки, Луганського і Новолуганська.

Поблизу окупованої Старомихайлівки бойовики працюють підступно, виманюють поодинокими пострілами і провокують ЗСУ на відповідь.

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А туди де був вогонь у відповідь, б’ють крупнокаліберною зброєю. Стріляють мінометами 82 та 120 мм, також закидають реактивними снарядами.

Армійці швидко визначають, що захоплений цегляний завод на околицях окупованої Старомихайлівки – епіцентр виходу снарядів.

Українські оборонці вогонь у відповідь не ведуть. Терористи перестраховуються, прикривають вогонь великих калібрів стрілецькою зброєю.

Бойовики гатили не лише з гранатометів, також запустили протитанкові керовані ракети. Одна з яких влучила у вантажівку, що підвозила воду на позицію.

Армійці, які супроводжували вантаж, встигли вчасно евакуюватися і не постраждали.

Нагадаємо, українські військові зібрали імпровізовану новорічну ялинку з мін, снарядів і гранат, які прилітають зі сторони окупантів.

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