Бойовики випустили протитанкову керовану ракету по вантажівці ЗСУ
На передовій за минулу добу було 12 ворожих атак. На щастя, втрат і поранених немає. Найгарячіше було біля Невельського, Василівки, Луганського і Новолуганська.
Поблизу окупованої Старомихайлівки бойовики працюють підступно, виманюють поодинокими пострілами і провокують ЗСУ на відповідь.
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А туди де був вогонь у відповідь, б’ють крупнокаліберною зброєю. Стріляють мінометами 82 та 120 мм, також закидають реактивними снарядами.
Армійці швидко визначають, що захоплений цегляний завод на околицях окупованої Старомихайлівки – епіцентр виходу снарядів.
Українські оборонці вогонь у відповідь не ведуть. Терористи перестраховуються, прикривають вогонь великих калібрів стрілецькою зброєю.
Бойовики гатили не лише з гранатометів, також запустили протитанкові керовані ракети. Одна з яких влучила у вантажівку, що підвозила воду на позицію.
Армійці, які супроводжували вантаж, встигли вчасно евакуюватися і не постраждали.
Нагадаємо, українські військові зібрали імпровізовану новорічну ялинку з мін, снарядів і гранат, які прилітають зі сторони окупантів.