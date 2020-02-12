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Факти / Відео / Україна

Бойовики з Донбасу гуляють по Києву та інших містах: чому їх не можуть засудити

Поки на Донбасі, на передовій все чітко зрозуміло – хто ворог, хто брат, де війна, а де за 100 метрів вже мир, де в окопах знають, хто по них стріляє, а місцеві щодня платять ціну русского мира, далеко в тилу, у Києві, Львові чи Одесі – все не так однозначно.

Ми давно призвичаїлись жити, не знаючи сусідів. Але якщо уважно продивитись, може виявитись, що поруч з нами ті, хто  ще вчора воював проти нас, вбивав на фронті українських солдатів. Вони зняли російську горку, змогли пробратися через лінію зіткнення під виглядом мирних жителів.

Скільки їх, чому їх не помічають СБУ, прикордонники, поліція… Про непомітну війну у тилу дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як СБУ викрила кібертерористів.

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