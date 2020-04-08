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Бойовики заблокували КПВВ у Станиці Луганській – люди долали лінію розмежування вплав

В National Public Radio оприлюднили заяву трьох колишніх послів США в Україні Вільяма Тейлора, Джона Хербста та Стівена Пайфера. На думку дипломатів, оскільки поширення коронавірусу та падіння цін на нафту дуже болісно б’ють по Кремлю та США, їхні союзники повинні запропонувати скасування санкції проти Росії, якщо Путін припинить своє вторгнення в Україну.

Хоча роки дипломатії з метою покласти край війні в Україні зайшли в глухий кут, високий рівень тиску з боку США може допомогти вийти з цього глухого кута. Криза коронавірусу може дати Кремлю підстави погодитись. Та поки весь світ бореться з пандемією, Путін посилює терор проти місцевого населення на Донбасі.

Тим часом, бойовики заблокували на КПВВ Станиця Луганська 46 людей та не дозволяють їм потрапити додому. Українська сторона погодилася пропустити місцевих жителів в бік пропуску окупантів, однак там вони і застрягли. Щоб дістатися додому, частина людей вимушена буквально штурмувати річку Сіверський Донець. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, напередодні російські найманці знову відкрили вогонь по околицях Мар’їнки. Внаслідок обстрілу з гранатомета поранення в ногу зазнала місцева жінка.

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