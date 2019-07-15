Бойовики застосовують проти ЗСУ заборонені касетні снаряди

При підході до позицій українських військових стає зрозумілим, метод просто припинити стріляти у проросійських бойовиків не працює ані вдень, ані вночі.

На позиціях поблизу Новолуганського бійці на всякий випадок показують безпечне місце, діапазон калібрів тут чималий, останніми тижнями навіть розширився.

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Під час артилерійського вогню увага українських захисників зосереджена на місці виходів снарядів. Зазвичай це три-чотири точки. Під прикриттям артилерії, бойовики часто застосовують міномети, які розташовані ближче, однак розпізнати місце укриття в цей час важче.

Українські вояки відчули не лише снаряди, заборонені Мінськом, а й ті, які заборонили застосовувати 107 держав світу, підписавши відповідну Конвенцію.

Два тижні поспіль через інтенсивність обстрілів на цих позиціях не було українських журналістів. Сюди працювала російська артилерія та міномети. Українських бійців захищали окопи, але буквально напередодні захисникам вдалося зменшити інтенсивність ворожого вогню.

Для цих бійців це було справою честі. Цілий місяць російський безпілотник не давав спокою українським захисникам, корегуючи ворожий вогонь артилерії з неба.

Коли він йшов до нас, його засікли і спецзасобами посадили, – каже боєць полку Азов.

Але і без коригувальника терористи не відмовились від великих калібрів. Тепер у ворожого вогню немає очей, а значить і прицільності, однак своєї мети окупаційна армія досягає кількістю випущених снарядів.

Нагадаємо, у Донецькій області бойовики обстріляли приватний будинок – загинув чоловік.

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