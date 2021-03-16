Бореться з раком: журналістці Фактів ICTV Оксані Ткачовій потрібна допомога

Журналіст Фактів ICTV Оксана Ткачова потребує допомоги. У липні минулого року лікарі озвучили страшний діагноз – карцинома (рак).

Оксана працює на ICTV уже 14 років, зокрема її пам’ятають через сміливі репортажі з Донеччини. З початку збройної агресії вона пережила і захоплення міста, і псевдо-референдум, і численні залякування. Агресивно налаштовані люди не давали працювати українським ЗМІ.

Кореспондентці довелося переїхати до Києва та орендувати квартиру. Тут вона і дізналася про хворобу.

Спочатку Оксана лікувалася у державній клініці, та пухлина все збільшувалася. На переливання крові та підготовку до операції пішло понад 70 тис. грн. Та це лише початок шляху – лікарі підбирають ефективніше лікування, тож поки приблизний фінансовий прогноз – кілька сотень тис. грн.

Реквізити для допомоги Оксані Ткачовій: картка Приват 4149 4991 1903 2967 (Ткачова Оксана Володимирівна).

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Допомога дітям з вадами серця

600 дітей з вродженими вадами серця в Україні залишилися без допомоги держави. Їм необхідно встановити серцеві імпланти, однак коштує це близько 90 тис. грн.

Для середньостатистичних українських сімей це звучить як вирок. Як допомогти дітям з вадами серця, дивіться на Фактах ICTV.

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