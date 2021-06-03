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Боролися за перемогу: День захисту дітей у спортивній школі Фонду Реал Мадрид

Не стримуючи емоцій і радості святкували День захисту дітей та змагалися з зірковою командою футбольного клубу Маестро юні вихованці соціально-спортивної школи Фонду Реал Мадрид. Назву матчу обрали не випадкову – “ Пишаюсь тобою!” аби підкреслити, наскільки важливою є підтримка дорослих, зокрема батьків.

Організатором заходу виступила громадська організація Епіцентр дітям.

Юні спортсмени завзято боролися за перемогу, а супротивники – щиро раділи можливості живого спілкування та переконані, що такі спільні матчі підкріплять віру дітей у власні сили та стануть яскравою згадкою на все життя.

Історія Дня захисту дітей

Щороку в перший день літа українці відзначають міжнародний День захисту дітей. Це важливе свято, яке нагадує батькам про необхідність захищати своїх дітей та турбуватися про них.

В Україні День захисту дітей святкують вже 22-й рік поспіль. Вперше цю традицію започаткував президент України Леонід Кучма у 1999 році.

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