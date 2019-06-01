Боротьба з пропагандою: дрони ЗСУ скидають на Донбас спеціальні листівки

На передовій, крім воєнних дій, наші армійці ведуть і агітаційну роботу. На окуповані території запускають дрони, які скидають спеціальні листівки.

Завдання Лелеки, а саме так називається дрон аеророзвідників – фіксування позицій бойовиків. Та не менш важлива – інформаційна складова. Цього разу над Луганщиною, Донеччиною, тимчасово окупованими Саханкою та Новоазовськом – наші дрони поширюють нові листівки.

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На українських листівках – спростування російської пропаганди, плюс – саркастична пропозиція відпочити на курортах України. Звичайно, після того, як ті здадуться та пройдуть перевірку в нашій службі безпеки. На листівках вказані номери телефонів СБУ.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як новий дрон ЗСУ Bayraktar TB2 вражає цілі.

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