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Факти / Відео / Україна

Боротьба за свій дім. Історії людей, які вимушено поїхали з Криму

Сьогодні (27 лютого) рівно сім років від початку активної фази окупації Криму. І хоча анексія півострова розпочалася набагато раніше, але саме  27 лютого російські спецпризначенці захопили Верховну Раду та Раду міністрів Криму. І вивісили над будівлями триколори.

Факти поспілкувалися із двома очевидцями тих подій, але не для того, щоб пригадати хроніку окупації, про це вже багато написано. Цей матеріал про людей, які за тисячу кілометрів від рідного дому, щодня продовжують свою боротьбу і свій спротив агресору, кожен на своєму поприщі.

Годину для інтрев’ю Фактам Ахтем Сеітаблаєв викроює між робочими зустрічами і підготовкою до виставки у Кримському домі, який очолює.

Асан Буджуров, у 29 років він власник трьох столичних ресторанів із десятками найманих працівників. А у 14-му, коли з окупації ще студентом-архітектором подався до Києва, починав з невеличкого кіоску на Житньому ринку, де вдвох із батьком смажив чебуреки.

Історії їхніх родин схожі з багатьма кримського-татарськими долями.

Сім років потому, за тисячу кілометрів від дому, їхня боротьба триває. Ахтем знімає і знімається в кіно, яке розповідає усьому світові про російську агресію.

Асан через кухню знайомить гостей зі звичаями свого народу за філіжанкою кави – її кримські татари п’ють дуже часто.

День кримського спротиву російській окупації

26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації. Ця дата офіційно з’явилася у 2020 році, коли президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

У лютому 2014 року почалася окупація Криму Росією. 20 лютого на півострові з’явилися вантажівки без номерів і так звані зелені чоловічки – це були озброєні військові без розпізнавальних знаків.

Тоді ж почали формувати так звані загони кримської самооборони, якими керували офіцери спецслужб і Збройних сил Росії.

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