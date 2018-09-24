Боротьба за свободу слова: у Львівському гуртожитку виганяють студентів

Про боротьбу за свободу слова та проти залякування у львівському коледжі будівництва, архітектури та дизайну сьогодні від нашої знімальної групи особисто дізналась міністр освіти Лілія Гриневич.

За критику жахливих умов у гуртожитку – виселення. Так у Львівському коледжі будівництва, архітектури та дизайну карають студентів, які скаржаться на погані кімнати. Три тижні тому тут виставили на вулицю Михайла Хвеня. Далі проблеми почалися в Дарини та Віталія. Вони навчаються в іншому коледжі , але кілька років за угодою жили тут, бо свого гуртожитка не мають. Та коли поскаржилися журналістам на умови, наступного дня їм місця не знайшлося.

Далі ще погіршало. Їх почали залякувати – мовляв не підете ви, виженуть усіх.

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Юрій Соха нарешті письмово гарантує: Віталій уже не безхатько, запевняє що його ніхто не цькуватиме, а коменданта за свавілля обіцяє покарати.

Норовливий комендант не лише виселив беззахисних дітей. А й виштовхав за двері нашу знімальну групу. За дії, зафіксовані на кадрах, поліція уже відкрила кримінальне провадження – за перешкоджання журналістській діяльності. Відеоматеріали ми передали особисто міністру освіти. Разом із Дариною та Віталієм, яких виселили і через це можуть залишитися ще й без освіти.

В обласному департаменті освіти комісію вже створили. Обіцяють усе вивчити і винних покарати.

До слова, антисанітарія і 8 людей у кімнаті – жахливий стан гуртожитків в Україні.

Опубліковано Вересень, 24 в 16:59



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