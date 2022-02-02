Борис Джонсон зателефонує Путіну 2 лютого

У середу, 2 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має провести телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним щодо російської ескалації на українському кордоні.

США, НАТО, ОБСЄ та ЄС зобов’язалися продовжити шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії Росії проти України. Усі кроки будуть координовані із Києвом.

У вівторок, 1 лютого, Джонсон відвідав Київ та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Захід підтримує українців перед загрозою Росії.

Найближчим часом маємо оголосити про створення нового союзу Британії, Польщі та України.

Британія виділить 1,7 мільярда фунтів на будівництво флоту і ще 2 мільярди – на реалізацію спільних проектів.

Тим часом уряд Польщі схвалив рішення щодо надання Україні допомоги зброєю. Зокрема, дадуть найсучасніше польське обладнання: переносні зенітно-ракетні комплекси та боєприпаси.

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